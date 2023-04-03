В райцентре под Воронежем экс-сотрудник СИЗО, стрелявший по дому возлюбленной, получил 5 лет колонии строгого режима

В Борисоглебске осудили 24-летнего бывшего младшего инспектора отдела охраны СИЗО за хищение оружия и стрельбу по дому возлюбленной.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Среди ночи уфсиновец будучи на службе с оружием, самовольно покинул территорию следственного изолятора, прибыл в квартиру к 18-летней знакомой, где на почве ревности угрожал ей оружием и дважды выстрелил в стену для устрашения. Задержали правонарушителя сотрудники СИЗО, прибывшие на место происшествия.

На следствии обвиняемый признал вину, суда он дожидался под стражей. Суд приговорил фигуранта к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.