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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 14:41

В райцентре под Воронежем экс-сотрудник СИЗО, стрелявший по дому возлюбленной, получил 5 лет колонии строгого режима

Парень угрожал девушке из ревности
Ярослав ИВАНОВ

В Борисоглебске осудили 24-летнего бывшего младшего инспектора отдела охраны СИЗО за хищение оружия и стрельбу по дому возлюбленной.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Среди ночи уфсиновец будучи на службе с оружием, самовольно покинул территорию следственного изолятора, прибыл в квартиру к 18-летней знакомой, где на почве ревности угрожал ей оружием и дважды выстрелил в стену для устрашения. Задержали правонарушителя сотрудники СИЗО, прибывшие на место происшествия.

На следствии обвиняемый признал вину, суда он дожидался под стражей. Суд приговорил фигуранта к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.