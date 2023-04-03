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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:00

На одной из улиц в центре Воронежа на два дня перекроют движение

А также запретят парковку
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На два дня в Воронеже перекроют участок улицы Орджоникидзе. Как отметили в мэрии, ограничения будут связаны с работой дорожников по восстановлению асфальта.

3 апреля с 19.00 запретят до 20.00 5 апреля парковку машин на участке от Плехановской,10а до пересечения с улицей Орджоникидзе. А с 9.30 4 апреля до 20.00 5 апреля перекроют движение автомобилей по улице Орджоникидзе - на участке от Плехановской до улицы Володарского.

Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.