В Воронеже власти не гарантировали проведение общегородского выпускного-2023

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Будет ли общегородской выпускной-2023 в Воронеже, доподлинно власти пока не могут гарантировать. Тем не менее, на планерке в мэрии 3 апреля озвучили, что подготовка к мероприятию все-таки началась.

- Место предусмотрено традиционное - «Алые паруса», где отработаны все вопросы обеспечения безопасности мероприятия. Мы, безусловно будем в этом году стремиться, чтобы провести единый выпускной. Все будет зависеть от ситуации. Гарантировать, что он пройдет, я точно не могу, но мы начали готовиться, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Занимаемся программой и организацией вопросов безопасности. Мы очень надеемся, что у нас будет возможность это мероприятие провести.