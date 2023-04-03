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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:25

В Воронеже власти не гарантировали проведение общегородского выпускного-2023

Но готовиться к мероприятию начали - продумывают программу и систему обеспечения безопасности
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Будет ли общегородской выпускной-2023 в Воронеже, доподлинно власти пока не могут гарантировать. Тем не менее, на планерке в мэрии 3 апреля озвучили, что подготовка к мероприятию все-таки началась.

- Место предусмотрено традиционное - «Алые паруса», где отработаны все вопросы обеспечения безопасности мероприятия. Мы, безусловно будем в этом году стремиться, чтобы провести единый выпускной. Все будет зависеть от ситуации. Гарантировать, что он пройдет, я точно не могу, но мы начали готовиться, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Занимаемся программой и организацией вопросов безопасности. Мы очень надеемся, что у нас будет возможность это мероприятие провести.