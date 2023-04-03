Парки и скверы в Воронеже обработают от клещей и комаров

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже на этой неделе начнут обработку парков и скверов от клещей и комаров. Об этом предупредили горожан в мэрии 3 апреля.

Так, во вторник, 4 апреля, дезинсекцию проведут в парке «Дельфин» в Железнодорожном районе. 5 апреля будут обрабатывать парки «Оазис» (на 9 января) и «Танаис» (Юго-Западный район Воронежа).

В управлении экологии горадминистрации отметили, что работы будут выполняться в рамках муниципального контракта, заключенного с управлением экологии. Этим займется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Также экологи отметили, что препараты, которыми будут травить кровососов, безвредны для животных и людей.

Ранее в Воронеже ветеринары сняли с домашнего пса 130 клещей. Четвероногий перестал отказываться от еды и ему потребовалась помощь специалистов.