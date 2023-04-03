Воронежца, пытавшегося продать свой аккаунт мобайл-игры, мошенники развели на 45 тысяч рублей

49-летний Воронежец стал жертвой дистанционных аферистов, когда захотел продать аккаунта мобайл-игры для любителей футбола. Мужчина разместил объявление в соцсетях, и через некоторое время ему написал желающий приобрести аккаунт.

При этом ушлый «покупатель» запутал продавца. Он убедил владельца, что для продажи аккаунта необходимо «отвязать» его учетную запись, а для этого необходимо установить специальное приложение. Покупатель изъявил готовность оказать содействие в приобретении этого приложения и убедил воронежца перевести ему несколько сумм на расходы, связанные со страховыми взносами и обходом ограничений. В итоге воронежец перевел лже-покупателю 45 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

За 2 апреля в полицию на действия дистанционных аферистов заявления четыре жителя Воронежской области, в общей сложности они лишились более 3,9 млн рублей.