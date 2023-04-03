Отопительный сезон в Воронеже завершится 10 апреля

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Отопительный сезон в Воронеже завершится в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин на еженедельной планерке в горадминистрации 3 апреля.

- Мы посмотрели прогнозы погоды и с учетом того, что у нас была не совсем нормальная схема теплоснабжения и нет возможности отключать многоквартирные дома, не отключая при этом социальные объекты – школы, детские садики. Надо, конечно, к этому стремиться, чтобы у нас такая возможность была. Но это серьезные вложения, изменение схемы. Мы посмотрели прогнозы погоды и планируем закончить отопительный сезон в понедельник на следующей неделе.

Напомним, дату пуска тепла и окончания его подачи определяют органы местного самоуправления. Отопительный сезон завершают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится выше отметки в +8 градусов. Как ранее сообщили синоптики, на улице на этой неделе будет от + 11 до +16.