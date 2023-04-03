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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:04

В Воронеже продавщица ювелирного вынесла из магазина товара на 740 тыс рублей и сдала в ломбард

Но владелец выявил недостачу
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже продавщица ювелирного попалась на краже. Владелец торговой точки, расположенной в торговом центре на Московском проспекте, обнаружил недостачу ценностей на сумму более 740 тысяч рублей и обратился в полицию.

Под подозрение оперативников попала одна из сотрудниц торгового павильона. Когда 43-летнюю рецидивистку, ранее судимую за мошенничество, задержали, она призналась в хищении. Женщина рассказала, что брала из магазина ювелирные изделия и сдавала их в ломбард. А вырученные деньги тратила на личные цели.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.