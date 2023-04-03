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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:50

В горэлектросети рассказали о причинах подземного взрыва около кафе в центре Воронежа

По словам специалистов, случилось короткое замыкание
Евгения ФРОЛОВА

Стало известно, что за взрыв произошел вечером 1 апреля на улице Плехановской, 15 возле кафе. Ранее в соцсетях распространили видео. Что-то хлопнуло в подземной части тротуара и на этом месте образовалась небольшая яма.

Пользователи однако, предположили, что причиной «взрыва» могло стать короткое замыкание. Эти догадки подтвердили специалисты «Воронежской горэлектросети».

Днем 3 апреля пресс-служба распространила комментарий:

– Специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устранили технологическое нарушение в работе кабельной линии, которое произошло вечером 1 апреля на улице Плехановской.

На время восстановительных работ все потребители были переведены на резервные линии энергоснабжения. В компании при этом заверили, что электроснабжение дали спустя 30 минут. Также вскоре место благоустроят.