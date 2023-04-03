В Воронеже на памятник героям-красноармейцам выделят почти 13 млн рублей

фото мэрии Воронежа

На памятник защитникам Воронежа, закрывавшим грудью вражеские дзоты, из городского бюджета выделят чуть меньше 13 млн рублей. Постановление об установке монумента, подписанное главой Воронежа, появилось на сайте мэрии.

Скульптуру, увековечивающую память героев Лазаря Дзотова, Михаила Бовкуна, Геннадия Вавилова и Михаила Абызова, закрывших собой амбразуры фашистских огневых точек в Великую Отечественную, планируется поставить на углу улиц Транспортной и Бурденко - у Ротонты, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои за освобождение Воронежа.

Установить памятник решили в 2021 году на заседании комиссии по культурному наследию. В конце 2022-го выбрали лучший из 17 проектов монументов. Победил эскиз скульптора Олега Ершова.

На установку из бюджета выделяют 12,99 млн рублей. Рядом с памятником благоустроят территорию. Откроют монумент во втором квартале 2023 года. Его передадут на баланс музея-диорамы.