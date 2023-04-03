Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды3 апреля 2023 11:41

В Воронеже на памятник героям-красноармейцам выделят почти 13 млн рублей

Скульптуру защитникам, закрывавшим амбразуры дзотов, откроют у Ротонды во втором квартале 2023 года
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

На памятник защитникам Воронежа, закрывавшим грудью вражеские дзоты, из городского бюджета выделят чуть меньше 13 млн рублей. Постановление об установке монумента, подписанное главой Воронежа, появилось на сайте мэрии.

Скульптуру, увековечивающую память героев Лазаря Дзотова, Михаила Бовкуна, Геннадия Вавилова и Михаила Абызова, закрывших собой амбразуры фашистских огневых точек в Великую Отечественную, планируется поставить на углу улиц Транспортной и Бурденко - у Ротонты, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои за освобождение Воронежа.

Установить памятник решили в 2021 году на заседании комиссии по культурному наследию. В конце 2022-го выбрали лучший из 17 проектов монументов. Победил эскиз скульптора Олега Ершова.

На установку из бюджета выделяют 12,99 млн рублей. Рядом с памятником благоустроят территорию. Откроют монумент во втором квартале 2023 года. Его передадут на баланс музея-диорамы.