Воронежского гонщика с фейерверками и рысью отправили под домашний арест

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский районный суд Воронежа смягчил меру пресечения 36-летнему бизнесмену Евгению В., который прославился фееричными гонками с полицией и обстрелявший салютом патруль ДПС. Его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Там он проведет до 6 мая.

Напомним, бизнесмена на Toyota Land Cruiser увидели инспекторы ДПС рано утром 6 февраля около 4:30 у дома № 46 на улице Плехановской в Воронеже. Он «опасно маневрировал» и на просьбы полицейских остановиться не реагировал. Гонялись стражи порядка за ним до самого рассвета.

При этом Васильев умудрился «отстреливатьсяя» фейерверком на Вогрэсовском мосту. Остановили его в воронежском Сомово. Полицейские открыли стрельбу по колесам А в салоне пассажиром у него ехала рысь.

За покушение на применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ) в отношении мужчины СК возбудил уголовное дело, а суд отправил его на 2 месяца СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.