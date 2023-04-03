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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:10

В райцентре под Воронежем поймали парфюмерного вора

Мужчина обчистил магазин на глазах продавцов
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники одного из россошанских магазинов в конце марта вызвали полицию: в дневное время зашедший в торговую точку мужчина взял со стеллажей несколько парфюмерных косметических изделий и направился к выходу мимо кассы. Сотрудники магазина пытались остановить похитителя, но он вырвался и убежал.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения торгового зала вычислили приметы подозреваемого, установили его личность и задержали. 35-летний рецидивист из села Архиповка признался в ограблении.

Ему светит до четырех лет заключения за грабеж.