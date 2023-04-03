В центре Воронежа вооруженные ЧОПовцы скрутили мужчину

В соцсетях 2 апреля очевидцы разместили видео, на котором вооруженные ЧОПовцы избивают молодого человека. На кадрах парень уже лежит на земле. А прохожие пытаются остановить действо и требуют вызвать полицию. Инцидент случился возле дома №33 на улице 25 Октября в Воронеже в 9:00 в воскресенье.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, утром в отдел полиции поступило заявление от местных жителей об избиении парня. В данный момент по данному факту правоохранителями проводится проверка.

Было установлено, 37-летний воронежец ночью находился в развлекательном заведении. Там он вел себя неадекватно, в результате представители заведения вызвали охранников ЧОП. Те начали задерживать правонарушителя, но он оказал сопротивление и попытался скрыться. Между ним и охранниками возникла драка.

- В настоящее время все участники конфликта установлены и опрошены, выясняются все обстоятельства данного происшествия, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - пояснили в ГУ МВД по региону.