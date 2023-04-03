На трассе под Воронежем 35-летняя автомобилистка перевернулась на «Ладе Гранта»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла в воскресенье, 2 апреля, в Новоусманском районе. «Лада» вылетела в кювет, пострадала автомобилистка. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

35-летняя местная жительница ехала в 09.15 часов по участку автодороги «М-4 «Дон» – Малая Приваловка – граница Липецкой области – село Трудовое». По предварительным данным полиции, она не справилась с управлением и допустила съезд машины в кювет, где потом «Лада» опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.