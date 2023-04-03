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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:23

На трассе под Воронежем 35-летняя автомобилистка перевернулась на «Ладе Гранта»

Женщина находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Авария произошла в воскресенье, 2 апреля, в Новоусманском районе. «Лада» вылетела в кювет, пострадала автомобилистка. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

35-летняя местная жительница ехала в 09.15 часов по участку автодороги «М-4 «Дон» – Малая Приваловка – граница Липецкой области – село Трудовое». По предварительным данным полиции, она не справилась с управлением и допустила съезд машины в кювет, где потом «Лада» опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.