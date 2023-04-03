Пожарные спасли из горящего дома в воронежском селе

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Частный дом полыхал в воскресенье утром, 2 апреля, на улице Кольцовской в поселке городского типа Анна.

Спасателям поступило сообщение о возгорании в 7:40. Как рассказали в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области, на место выехали два отделения ПСЧ-31. Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 человек.

В результате пожара в жилом доме 6х10м в комнате 3х3м поврежден огнем потолок. Спасен из огня мужчина 55-летний мужчина. Пожар удалось потушить в 07:49.