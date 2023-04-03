Утром в понедельник Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже новая рабочая неделя, 3 апреля, началась с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван как традиционными заторами на отдельных участках, так и несколькими авариями, которые произошли в разных районах города. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Сразу две аварии зафиксированы на мостах – Северном и Чернавском. Обе в направлении правого берега. Из-за чего подстаивает улица Остужева и кольцо, а также улица Брусилова.

Еще одна на перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда. «Стоят» магистрали практически во всех районах города, малиновым пестрят улицы Грамши, Свободы, 20-летия Октября, Кольцовская, Свободы, Ворошилова и др.