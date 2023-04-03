Владимир Путин назначил трех воронежских судей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Указом президента РФ Владимира Путина был назначен ряд федеральных судей. В него попали и трое служителей Фемиды из Воронежской области. Документ был официально опубликован 31 марта.

Так, Елена Курындина, которая ранее работала в Коминтерновском районном суде стала судьей Воронежского областного суда.

В арбитражный суд Воронежской области назначена Екатерина Сальникова. Она ранее работала помощником судьи.

И на шестилетний срок полномочий председателем Россошанского районного суда назначена Анна Рязанцева. Известно, что она уже занимала эту должность. ККС области приняла ее отставку в ноябре прошлого года.