Салют на 9 Мая в Воронеже может обойтись в 1,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

В Воронеже объявили поиск подрядчика, который займется проведением праздничного фейерверка на 9 Мая. Это следует из документов, опубликованных на госзакупках.

Заказчиком выступает областное учреждение «Воронежский концертный зал». Деньги на салют выделят из бюджета области. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, фейерверк должен быть произведен традиционно с дамбы Чернавского моста 9 мая. Начало – в 22.00. Продолжительность действа – 10 минут. Интервалы между выстрелами должны быть не менее 1,5 секунды.

Подрядчик должен удивить воронежцев и гостей города разнообразием залпов с «цветочными названиями»: пионы, хризантемы, гарцинии, ивы и так далее.

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 апреля.