Глава Следственного комитета России заинтересовался нападением бездомных псов на ребенка в Воронеже

Мальчик изо всех сил убегал от собак, но озверевшие псы его догнали. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе воронежского регионального управления СК Кириллу Левиту доложить ему по итогам проверки ЧП в ЖК «Дельфин» Железнодорожного района. Напомним, 31 марта во дворе многоэтажек на проходившего ребенка напала стая бездомных псов. Мальчика от собак отбили прохожие, однако он получил рваные раны.

Вскоре сотрудники Следственного комитета объявили о начале проверки по поводу этого инцидента. А городские чиновники заявили, что выезжали на место ЧП, но не увидели в бездомных собаках немотивированной агрессии. Еще бы, на взрослых дядек посложнее напасть, чем на одинокого ребенка…

Напомним, 27 марта в Семилуках беспризорные собаки покусали двух детей. По поводу этого инцидента тоже ведут проверку сотрудники регионального управления Следственного комитета.