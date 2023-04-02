Воронежский «Факел» после первого тайма проигрывает московскому ЦСКА

Пока «Факел» играет значительно хуже, чем с «Сочи». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча в Воронеже с ЦСКА в целом «Факелу» не удался. Первый минут 35 игроки нашего клуба считанное число раз переходили на чужую половину поля. Часто они пасовали не партнерам, а армейцам в довольно простых ситуациях. Да еще и на 13 минуте пришлось проводить вынужденную замену. Вместо потянувшего заднюю поверхность бедра Игоря Калинина вышел Кирилл Суслов.

Гости, хотя и владели преимуществом, много острых моментов не создавали. Однако на 17 минуте им помог Ираклий Квеквескири. Он неосторожно коснулся ногой в своей штрафной Ивана Облякова. После трехминутного просмотра повторов судья Павел Кукуян все же назначил пенальти. Федор Чалов дождался, пока завалился гадавший Илья Свинов, и отправил мяч в другую сторону, но не мимо ворот – 1:0.

После этого мог забить еще Мендес, но после его сильного удара из штрафной выручил Свинов. Правда, в последние десять минут «Факел» сыграл значительно активнее. Можно вспомнить прорыв Мохаммеда Брахими, который лишь в последний момент прервал Илья Агапов. Неплохо, но неточно ударил находившийся недалеко от линии штрафной Реда Рабеи. Но до гола было далеко. Пока особых шансов заработать хотя бы очко в этом матче у «Факела» не видно.