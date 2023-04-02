В Воронежской области пропал 44-летний мужчина

Олега Лопатина ищут уже девятые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Пропал без вести 44-летний житель поселка Вишневка Верхнехавского района Олег Лопатин. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчина ушел из дома 24 марта, и с тех пор никто из родных и знакомых ничего о нем не знает.

Приметы Олега Лопатина: рост 175 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы с проседью, серые глаза. 24 марта был одет в черную куртку, серый свитер, черные спортивные штаны с белыми лампасами, обут в черные ботинки, на голове была серая шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Олег Лопатин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, волонтеры и полицейские разыскивают в Воронежской области еще двух мужчин. 35-летний Александр Шавкунов 25 марта отправился в магазин в СНТ «Кооператив» в Хохольском районе и пропал. А в Воронеже 57-летний Вадим Матвеев ушел из дома в неизвестном направлении 5 марта.