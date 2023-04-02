Под Воронежем пропал по пути в магазин 35-летний мужчина

Александра Шавкунова нет дома уже восьмые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры и полицейские разыскивают 35-летнего Александра Шавкунова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Александр Шавкунов 25 марта ушел в магазин в СНТ «Кооператив» в Хохольском районе. С тех пор родные и близкие о нем ничего не знают.

Приметы Александра Шавкунова: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, лысый, серо-голубые глаза. 25 марта он был одет в сине-серую куртку, черную кофту с капюшоном, синие спортивные штаны, обут в светло-зеленые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Александр, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже разыскивают 57-летнего Вадима Матвеева. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 5 марта.