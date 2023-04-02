В городе Бутурлиновке Воронежской области разрешили строительство в зоне охраны двух зданий XIX века

В старинных зданиях теперь можно проводить реконструкцию. Фото: Андрей ДЯТЛОВ

В Бутурлиновке постановлением регионального правительства утвердили зоны охраны двух зданий, построенных в конце XIX века: «Магазин», ул. Ленина, 10 и «Дом жилой», ул. Красная, 18. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия. Оба здания взяли под защиту государства в 1994 году.

Тем же постановлением утвердили требования к градостроительным регламентам в этих зонах охраны. При условии их соблюдения возле двух исторических зданий будет разрешено строительство и благоустройство прилегающей территории. Также теперь стала возможна их реконструкция.

Всего в Бутурлиновке находятся 43 объекта культурного наследия. Зоны охраны утверждены для 12 из них.