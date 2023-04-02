Коронавирус в Воронежской области на утро 2 апреля: число новых заболеваний резко снизилось

Коронавирус то бросается в атаку, то отступает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи констатировали резкое уменьшение суточных заболеваний коронавирусом. На утро воскресенья, 2 апреля, заразились этой опасной болезнью еще 467 человек (на начало дня 1 апреля их было 545). При том, что 31 марта сообщали о резком росте числа суточных заражений – аж до 783.

Из 548 новых заболевших только 25 попали в больницы. Радует и статистика по вылечившимся. На утро 2 апреля закрыли ковидный больничный еще 548 наших земляков. Правда, 1 апреля их было гораздо больше – 842.

Главное, что уже несколько суток нет умерших от последствий коронавируса. Летальная статистика в Воронежской области остановилась на цифре 8 627.