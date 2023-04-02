В ходе СВО погиб 34-летний рядовой из Воронежской области

Александр Письеуков. Фото: администрация Бутурлиновского района ВКонтакте.

В администрации Бутурлиновского района сообщили о гибели 18 ноября 2022 года в ходе военной операции на Украине 34-летнего рядового Александра Письеукова. Он в юности отслужил в армии, и когда пришло время выполнить долг перед Родиной, встал на ее защиту.

Александр Письеуков родился 22 апреля 1988 года в Новохоперском районе. В 2005 году закончил Долиновскую среднюю школу. Затем учился в Бутурлиновском механико-технологическом колледже по специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

- Друзья и знакомые запомнят Александра Письеукова как общительного, открытого, отзывчивого, доброжелательного человека. Светлая память об Александре Александровиче, как о верном товарище, доблестном войне, самоотверженном защитнике Отчизны навсегда останется в наших сердцах! Скорбим вместе с родными и близкими Александра Письеукова и выражаем глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой! – говорится в некрологе администрации Бутурлиновского района.

Напомним, недавно стало известно о гибели в зоне СВО уроженца Бутурлиновки, старшего прапорщика Александра Сердюкова. А 2 апреля, в Грибановском районе похоронят ефрейтора, заместителя командира экипажа боевой машины пехоты Сергея Еремина.