В начале рабочей недели в Воронежской области синоптики обещают дожди с грозами

Дождь с грозой наиболее вероятен днем 3 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали прогноз погоды на первые дни будущей недели. Ее начало обещает быть ненастным.

Ночь на понедельник, 3 апреля, в Воронежской области пройдет без существенных осадков. А вот днем местами возможны кратковременные дожди, грозы. При этом порывы юго-восточного ветра могут достигать 12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем – от +11 до +16.

В Воронеже днем 3 апреля синоптики ожидают кратковременный дождь. Ночью столбик термометра будет находиться в промежутке от +3 до +5, днем от +11 до +13.

В ночь на вторник, 4 апреля, в Воронежской области будут небольшие дожди, которые продолжатся и днем. Подует южный ветер, возможны порывы до 11 м/c. Ночью синоптики обещают +3…+8, днем +11…+16.

В Воронеже ночью 4 апреля пройдет сильный дождь, который днем станет небольшим. Метеорологи прогнозируют в темное время суток +5…+7. Днем потеплеет +12…+14.

Кроме того, синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Воронеже на 5 и 6 апреля.

В ночь на среду, 5 апреля, подует восточный ветер, будет сухо, но облачно при +5 градусах. Днем возможен небольшой дождь. Максимальная скорость ветра будет не более 11 м/c. Температура поднимется до +14.

В четверг, 6 апреля, ночью ветер снова сменится – на этот раз на северо-восточный. Он будет несильным – не более 10 м/c. Ночью метеорологи прогнозируют +7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки +15. Будет облачно, но сухо.