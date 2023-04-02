В зоне СВО погиб мобилизованный ефрейтор из Грибановского района Воронежской области

Сергей Еремин был заместителем командира экипажа БМП. Фото: администрация Грибановского района ВКонтакте.

В администрации Грибановского района сообщили о гибели в зоне СВО их земляка. При выполнении боевых задач пал смертью храбрых ефрейтор Сергей Еремин. Во время сражений на Украине Сергей Сергеевич был наводчиком-оператором БМП. В переводе на гражданский язык это заместитель командира экипажа боевой машины пехоты.

Сергей Еремин родился и вырос в Верхнекарачанском сельском поселении Грибановского района. После школы получил профессию автомеханика. Служил в армии. Имел семью, жил и работал в Борисоглебске. Призвали его в период частичной мобилизации.

Сергея Еремина похоронили в воскресенье, 2 апреля на малой родине.

- Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сергеевича. Светлая и добрая память герою, - говорится в некрологе районной администрации.

Недавно в боях в зоне СВО погиб уроженец Бутурлиновки, старший прапорщик Александр Сердюков, участвовавший в операции российских войск в Сирии. Он отправился в район боевых действий добровольцем. Александр служил в передовой роте танковой дивизии.