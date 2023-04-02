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НовостиОбщество2 апреля 2023 8:24

В Воронеже полицейские во время рейда «наградили» штрафами пятерых пьяных водителей

Всего задержали 46 нарушителей правил
Юрий КОЗЛОВ
Автоинспекторы патрулируют центральные улицы Воронежа.

Автоинспекторы патрулируют центральные улицы Воронежа.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские рассказали о результатах рейда. Во время профилактического мероприятия «Стоп! Контроль!» стражи порядка задержали 46 нарушителей правил дорожного движения. Два водителя были уличены в пьяной езде. Еще два фактически в этом признались, так как отказались проходить алкотест. Плюс еще один водитель, мало того, что попался пьяным, так еще и раньше подвергался административному наказанию, да к тому же он имеет судимость. Соответственно, ему, скорее всего, не отделаться одним штрафом.

Автоинспекторы напоминают: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, а тем более, если увидели водителя в явно неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону 112 (круглосуточно).