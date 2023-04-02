В Воронеже сгорела часть дачи

Пожарные потушили огонь через 19 минут после вызова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 1 апреля, владельцу одной из дач в Железнодорожном районе на улице Большой Советской было не до смеха. Там среди бела дня случился пожар.

- О возгорании в дачном домике 18х8 метров в дежурную часть сообщили в 16.33. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. В 16.52 огонь потушили. Пламя повредило комнату 2х3,5 м по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В ближайшее время на этой даче жить будет невозможно. Стойкий запах копоти сохраняется надолго. Даже если пожар случился только в одной из комнат.