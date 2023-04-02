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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 6:52

Под Воронежем водитель «Лады» улетел в кювет и попал в больницу

ДТП случилось в Хохольском районе
Юрий КОЗЛОВ
«Лада» после аварии.

«Лада» после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 1 апреля, в 4.30 на 54 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе случилась авария. 26-летний житель Россошанского района, руливший «Ладой-Гранта», потерял контроль над машиной и улетел в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы, его отвезли в больницу.

- Всего 1 апреля в Воронежской области случилось 87 ДТП, из них 66 – в Воронеже, 13 – на дорогах в районах, 8 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы четыре человека. Автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 15 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.