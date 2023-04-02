В Воронежской области пропавшего рыбака нашли мертвым

Рыбака нашли в реке Дон. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завершились розыски пропавшего 26 марта 58-летнего Виктора Орлова из Нововоронежа. Неделю назад мужчина ушел на рыбалку на Дону, с собой у него была резиновая лодка. С тех пор родственники не знали, где он. Вместе с волонтерами и полицейскими с 27 марта они прочесывали берег Дона, осматривали воду. И в субботу, 1 апреля, увидели в реке тело Виктора.

Выяснением обстоятельств смерти мужчины занимаются сотрудники Следственного комитета. По их данным, на теле Виктора Орлова травм, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружили.

Напомним, волонтеры и полицейские продолжают разыскивать 57-летнего Вадима Матвеева. Воронежец ушел из дома 5 марта и с тех пор не подавал о себе вестей.