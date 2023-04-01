Известная альтистка сыграет воронежцам Бартока и Шнитке

афиша ВКЗ

8 апреля в ВКЗ в рамках абонемента №2 «Классика и не только» с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала сыграет альтистка Дарья Филиппенко.

Она родилась в Минске, окончила Московскую консерваторию имени Чайковского. Обладательница приза зрительских симпатий XIII Международного Конкурса имени Брамса (Австрия, 2006), победительница III Международного конкурса камерных ансамблей в городе Chesapeake (США, 2008). С 2003 года Дарья Филиппенко является артисткой Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

В программе воронежского концерта Румынские танцы Бартока, Румынская рапсодия ля мажор, соч. 11, №1 и Концертная пьеса для альта с оркестром Энеску, Концерт для альта с оркестром Шнитке.

Он пройдет 8 апреля в 19.00 в ВКЗ, 6+