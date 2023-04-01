В Воронежской области сломавшийся большегруз перегородил дорогу

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В Верхнем Мамоне вечером 31 марта посреди дороги сломался большегруз, перегородив проезжую часть. Автоинспекторы заметили КамАЗ с прицепом около 18.30.

38-летний водитель рассказал полицейским, что следовал из Петропавловского района в Ростовскую область. У груженого сельхозпродукцией КамАЗа при заезде в гору сломалась полуось на среднем мосту, продолжить движение дальше большегруз не мог.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли для оказания помощи проезжающий мимо грузовой автомобиль, обеспечивая при этом объезд на данном участке дороги. КамАЗ на жесткой сцепке продолжил движение до пункта ремонта.