Жительница Воронежа лишилась почти 400 тысяч рублей после звонка «из банка»

Более 2,1 млн рублей лишились в совокупности 17 жителей Воронежской области за 31 марта после общения с дистанционными аферистами.

29-летняя жительница Воронежа попалась на распространенную мошенническую схему. Девушке позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и напугал, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший порекомендовал ей сотрудничать для предотвращения хищения денег. И под предлогом защиты банковского счета клиента, аферист получил от девушки персональные данные, после чего с банковского счета потерпевшей списали 388 000 рублей.