Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 апреля 2023 16:20

Жительница Воронежа лишилась почти 400 тысяч рублей после звонка «из банка»

Девушку обманули аферисты по распространенной схеме
Ярослав ИВАНОВ

Более 2,1 млн рублей лишились в совокупности 17 жителей Воронежской области за 31 марта после общения с дистанционными аферистами.

29-летняя жительница Воронежа попалась на распространенную мошенническую схему. Девушке позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и напугал, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший порекомендовал ей сотрудничать для предотвращения хищения денег. И под предлогом защиты банковского счета клиента, аферист получил от девушки персональные данные, после чего с банковского счета потерпевшей списали 388 000 рублей.