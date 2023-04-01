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НовостиОбщество1 апреля 2023 14:52

Воронежцев напугал парень, прошедший по перилам второго яруса Северного моста

Автомобилисты сняли его на видеорегистраторы
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Любитель острых ощущений напугал своим геройством воронежцев. Парень прошел по перилам второго яруса Северного моста. Экстремальную прогулку сняли на видеорегистраторы автомобилисты. Фото и видео выложили 1 апреля в городских пабликах.

- Это нормально? - спрашивают горожане в комментариях. Ответы в большинстве оказались нелицеприятные. Некоторые пожалели парня, другие не стеснялись в выражениях относительно такого поступка.

В любом случае, не пытайтесь такое повторить, это крайне опасно!