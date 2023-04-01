Воронежские чиновники прокомментировали нападение собак на ребенка в ЖК «Дельфин»

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Воронежские экологи прокомментировали ситуацию с нападением собак на ребенка, которое случилось на днях в ЖК «Дельфин». Чиновники отмечают, что в управу Железнодорожного района уже поступали и ранее аналогичные обращения от проживающих в этом квартале.

- Сотрудники управы совместно с подрядчиком и ветеринарным врачом неоднократно выезжали на указанную территорию, в результате были обнаружены чипированные животные без владельцев, которые не проявляли немотивированную агрессию. Обращений об укусах, подтвержденных медицинскими документами, в управу района не поступало, - сообщили в городском управлении экологии. - В 2022 году подрядчик отловил 14 собак, которые прошли программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) в рамках действующих муниципальных контрактов. Добавим, что при выявлении животных, проявляющих немотивированную агрессию, их перемещают в приют подрядной организации на постоянную основу без выпуска в среду обитания, откуда животное было изъято.

Чиновники обещают снова выехать на место с проверкой в ближайшее время.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, проверку по факту уже начали следователи