Воронежские гандболисты повторили рекордную победную серию сезона-2022/23

1 апреля воронежцы могут обновить клубный рекорд сезона, если на площадке спортивного центра «Гран-При» переиграют казанский «Зилант». Фото: Алексей СЕРГУНИН

В повторном матче чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд «Воронеж» уверенно одолел ростовский «ДГТУ-Лидер» (38:22). В ТОП результативных игроков воронежского клуба накануне вошли – Никита Палишев (семь очков), Владимир Немцев (шесть), Руфат Мухтаров и Дмитрий Фролов (по пять).

Таким образом, подопечные Алексея Доронкина во второй раз в этой кампании выдали серию из восьми побед. Начиная с 20 января, они поочередно одолели белгородский «Технолог-Спартак» (четыре раза), астраханский «Динамо-СШОР» и «ДГТУ-Лидер» (по два раза). Впервые «Воронеж» победил в восьми встречах кряду с 24 сентября по 20 ноября 2022 года, когда взял верх над астраханцами, ростовчанами, столичной «МССУОР № 2-Академией» и омским «Скифом-Юниор» (по два раза).

Но уже сегодня, 1 апреля, воронежцы могут обновить клубный рекорд сезона, если на площадке спортивного центра «Гран-При» переиграют казанский «Зилант». Начало встречи в 15:30. Перед сегодняшним игровым днем лидирует дубль «Чеховских медведей» (39 очков), следом располагаются «Воронеж» и «Зилант» (по 35). Правда, по потерянным очкам лидируют наши земляки. Они провели на четыре игры меньше, чем подмосковный клуб. И на две меньше, чем татарстанский.