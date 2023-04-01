В Центральном районе Воронежа пассажирка упала в автобусе при резком торможении

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже сотрудники ГИБДД выясняют причины падения в автобусе пассажирки. Инцидент произошел днем 31 марта.

Около 12.50 на улице Ломоносова 37-летний водитель автобуса ЛИАЗ-529267, следовавший со стороны улицы Тимирязева в направлении Московского проспекта, резко затормозил. В результате в салоне упала 41-летняя женщина.

Пассажирку отправили в больницу на "скорой".

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об аварии с грузовиком, в котором пострадал пассажир в Эртильском районе