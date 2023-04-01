В Воронеже к юбилею Рахманинова поставили оперу и балет

В рахманиновских концертах примет участие мировое сопрано Ольга Перетятько Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области 150-летию Сергея Рахманинова посвятят масштабную программу. Сегодня, 1 апреля, в день рождения композитора, пройдет несколько концертов.

Культурные события запланированы на весь месяц. 9 апреля в филармонии музыку Рахманинова сыграют наряду с профессиональными артистами одаренные дети, учащиеся детских школ искусств Воронежской области.

15 апреля в театре оперы и балета пройдет «Рахманиана». В этот вечер покажут премьеру сразу двух спектаклей - оперы «Алеко» и балета «Концерт №2» (в августе их представят на фестивале «Раменье-опера»).

22 апреля в филармонии сыграют Второй концерт для фортепиано с оркестром. Сергей Рахманинов начал писать его во время своего визита в Воронежскую губернию - в селе Красное Новохоперского района в 1899 году. Солистом на концерте выступит лауреат международных конкурсов, пианист из Санкт-Петербурга Олег Вайнштейн. А 24 апреля солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» Эльнара Мамедова (сопрано) и Константин Бржинский (баритон) представят камерную программу.

30 апреля в ВКЗ в программе «Приношение Рахманинову: Великая музыка русского гения» выступит оперная певица Ольга Перетятько. 21-22 мая в селе Красное Новохоперского района и в ВКЗ пройдут концерты Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова.

26 и 27 мая на закрытии сезона в филармонии выступит победитель первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Александр Ключко.

13 и 14 июня в ВКЗ и в Знаменском кафедральном соборе Борисоглебского района выступит Хор мальчиков хорового училища имени Глинки (Санкт-Петербург).

24 июня в Зеленом театре запланирована масштабная программа, в которой выступят воронежские артисты и оперная певица Анна Аглатова. Концерт будет сопровождаться литературным чтением и мультимедийными изображениями. Посетителям также будет представлена стендовая выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор», предоставленная Российским национальным музеем музыки. На входе у Зеленого театра художники создадут тематические граффити.

В целях сохранения памяти о пребывании Сергея Рахманинова на Воронежской земле в селе Красное Новохоперского района установят скульптурную композицию «Сергей Рахманинов «Сирень».

Осенью в филармонии представят премьерное концертное исполнение одноактной камерной оперы «Скупой рыцарь» по мотивам одноименной трагедии Пушкина.