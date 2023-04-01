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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:30

В Воронеже стая бездомных собак напала на ребенка в ЖК «Дельфин»

Следователи начали проверку
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Воронежские следователи начали проверку после сообщений о нападении собак на ребенка. Видео инцидента в жилом комплексе "Дельфин", расположенном в Железнодорожном районе, появилось вечером 31 марта в соцсетях.

- В очередной раз собаки атакуют людей, в этот раз ребенка! ЖК «Дельфин». За последние пару месяцев уже случая три точно! Собаки чипированы, администрация дает отписки - все сделано, собаки неагрессивные! Нужны жертвы?! Чтобы власти начали что-то делать? - жалуются местные жители в пабликах.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, опросят пострадавшего мальчика, назначат необходимые исследования, опросят очевидцев. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.