Под Воронежем грузовик перевернулася в кювете

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии, в которой 31 марта пострадал мужчина в Эртильском районе.

Около 12.20 на 15-м километре автодороги «Эртиль-Ячейка-Большая Матреновка» 59-летний водитель грузовика «Фотон 27755V» выехал на обочину, не справился с управлением, съехал с дороги, где машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир автомобиля - его доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 116 ДТП, в них пострадали четыре человека.