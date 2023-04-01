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НовостиОбщество1 апреля 2023 6:25

В зоне СВО погиб старший прапорщик из Воронежской области

Александру Сердюкову было 39 лет
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото из соцсетей Бутурлиновской райадминистрации

фото из соцсетей Бутурлиновской райадминистрации

Уроженец Бутурлиновки, старший прапорщик Александр Сердюков погиб 26 марта в зоне специальной военной операции, об этом сообщила администрация района. Ему было 39 лет.

Александр после службы в армии поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище, получил звание прапорщика и продолжил службу по контракту в должности специалиста по авиационному вооружению на авианосце «Адмирал Кузнецов». Принимал участие в операции российских войск в Сирии, за что был награжден медалью «Участнику военных операций в Сирии», медалями «За отличие в военной службе». Когда авианосец поставили на плановый ремонт, Александр отправился в зону боевых действий на территорию Украины добровольцем. Был в передовой роте танковой дивизии.

- В наших сердцах останется память о тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле! – написали в некрологе чиновники администрация Бутурлиновского района, выразив соболезнования родственникам героя.