В зоне СВО погиб старший прапорщик из Воронежской области

фото из соцсетей Бутурлиновской райадминистрации

Уроженец Бутурлиновки, старший прапорщик Александр Сердюков погиб 26 марта в зоне специальной военной операции, об этом сообщила администрация района. Ему было 39 лет.

Александр после службы в армии поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище, получил звание прапорщика и продолжил службу по контракту в должности специалиста по авиационному вооружению на авианосце «Адмирал Кузнецов». Принимал участие в операции российских войск в Сирии, за что был награжден медалью «Участнику военных операций в Сирии», медалями «За отличие в военной службе». Когда авианосец поставили на плановый ремонт, Александр отправился в зону боевых действий на территорию Украины добровольцем. Был в передовой роте танковой дивизии.

- В наших сердцах останется память о тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле! – написали в некрологе чиновники администрация Бутурлиновского района, выразив соболезнования родственникам героя.