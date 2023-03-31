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НовостиОбщество31 марта 2023 17:21

Воронежцы смогут продегустировать вина отечественных производителей

В городе пройдет винная ярмарка
Ирина КАЗАНИНА
Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Фото: Предоставлено

С 7 по 16 апреля воронежцы и гости города смогут познакомиться с винодельческими традициями и винной культурой Краснодарского и Ставропольского края, Кавказа, Республики Крым, а также продегустировать образцы продукции с гастрономическим сопровождением сетов из фермерских сыров, а также мясных деликатесов из дичи.

Воронеж вошел в число 14 городов России, где под гидой Минпромторга пройдет винная ярмарка. Она будет работать а улице Карла Маркса от площади Никитина ежедневно с 12:00 до 21:00 часов.

Производители вин и эксперты расскажут посетителям как правильно выбирать и открывать вино. Понравившуюся продукцию можно будет приобрести для себя или в подарок.

Ежедневно для посетителей будут проводить мастер-классы и показ видео о винодельнях и современных трендах виноделия.