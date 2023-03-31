На расселение ветхих и аварийных домов Воронежской области выделят больше 1,3 миллиарда

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По программе переселения жителей из аварийного и ветхого жилья в 2023-2025 годах выделят более 1,3 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы (604,5 млн рублей федерального и 500 миллионов из регионального бюджета) пойдет на начало расселения многоквартирных домов Воронежской области, признанных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

- По предварительным данным, в течение ближайших двух лет в рамках этого нацпроекта нам предстоит расселить 13,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья в трех муниципальных образованиях области. Около 700 человек, проживающих сейчас в этих домах, будут обеспечены новыми комфортными квартирами или смогут получить денежное возмещение, равное стоимости их нынешнего жилья, если сами того пожелают, – рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

В этом году на программу расселения домов, не попавших в нацпроект «Жилье и городская среда», по решению губернатора направят еще 257 миллионов рублей из областного бюджета. К таким домам относятся дома блокированной застройки – малоэтажные здания из двух и более квартир-блоков, имеющих общие стены и отдельные выходы на улицу. В семи населенных пунктах Воронежской области насчитывается 46 таких домов, в них проживают 254 человека. До конца года они смогут улучшить свои жилищные условия.