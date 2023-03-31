В Воронеже создадут Центр общественных инициатив по вопросам управления многоквартирными домами

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже прошло первое заседание Общественного совета при государственной жилинспекции Воронежской области в новом составе.

На встрече в ходе живого обсуждения проблем и вопросов ЖКХ решили создать Центр общественных инициатив по вопросам управления многоквартирными домами на площадке воронежской общественной организации «Жилищный контроль». Сюда жители региона смогут подавать свои инициативы в сфере ЖКХ, которые оперативно будут рассматриваться Общественным советом при инспекции, сообщили в правительстве Воронежской области.

Напомним, ранее в мэрии родилась идея создания муниципальной жилищной инспекции и муниципальной управляющей компании, которая примет на обслуживание брошеные другими УК дома.