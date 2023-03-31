Воронежцам рассказали о новшествах в сфере коммунальных услуг

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе прошел круглый стол по вопросам ЖКХ с участием экспертов и руководителями Советов многоквартирных домов. Основная дискуссия развернулась вокруг изменений в законодательстве о порядке корректировок оплаты за некоторые виды коммунальных услуг.

Так, участникам встречи дали разъяснения о корректировке платы за коммунальные ресурсы, используемые на содержание общедомового имущества (СОИ). Напомним, с сентября прошлого года управляющие организации начисляют плату за СОИ по нормативам, а в первом квартале года, следующего за расчетным годом производят корректировку платы по фактическому потреблению. Однако собственники вправе решить на общем собрании распределять показания счетчиков ежемесячно в полном объеме. Тогда, утверждают эксперты, корректировка не потребуется.

Присутствующим также рассказали, что начал работу «лифтнадзор» – федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, к которым, в том числе, относятся лифты и подъемные платформы для инвалидов. Надзирающий орган – Ростехнадзор.

Кроме того, в случае временного отсутствия потребителя более 5 дней подряд стал производиться перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. Перерасчет производится пропорционально количеству «отсутствующих» дней, исходя из площади квартиры на основании нормативов накопления и с учетом данных о количестве проживающих в квартире.