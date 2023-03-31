В Воронеже начали поиски подрядчика на строительство дублера Московского проспекта

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже объявили торги на строительство первого этапа дублера Московского проспекта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

В рамках первого этапа планируется провести реконструкцию участка протяженностью 1,5 км от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова. По условиям контракта, подрядчик до конца 2024 года обязан будет существенно расширить его, установить светофоры и освещение. Новая дорога будет шириной от 4 до 6 полос, с регулируемыми перекрестками вместо «колец» и выделенными правыми съездами.

– Заранее закладываем в контракт сопутствующее благоустройство. С двух сторон на участке устроим тротуары. Для удобства местные проезды и пешеходные дорожки отделим от основных проезжих частей зелеными зонами, – рассказал Вадим Кстенин.