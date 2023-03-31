Центральный парк Воронежа очистят от поросли и валежника

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В начале следующей недели в Центральном парке Воронежа рабочие будут удалять поросль и поваленные деревья по согласованию с департаментом экологии, так как парк носит статус особо охраняемой территории областного значения.

Очистку территории парка будут проводить работники МКП «ЭкоЦентр» под контролем сотрудников управления экологии.

А в последний день марта на территории парка к Международному Дню птиц развесили на деревьях 25 скворечников.

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