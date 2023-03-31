Мошенники обманули на 10 тысяч долларов США и тысячи евро желавшего заработать на бирже воронежца

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

63-летний воронежец обратился в полицию, после того, как его обманули мошенники. Мужчина работает инженером. В феврале в интернете его привлек сайт биржевой платформы. Он решил заработать путем инвестиций.

После регистрации ему пришло сообщение о выигрыше 500 тысяч рублей. Для получения подарка с ним связался менеджер платформы. В ходе переписки и телефонных переговоров неизвестный убедил мужчину, что ему нужно заплатить сумму, которая покроет издержки по доставке и налоговые взносы. Аферист обещал, что деньги ему потом вернутся.

Потерпевший согласился. В назначенное время к нему приехала девушка-курьер, которой он отдал 10 тысяч долларов США. Через пару дней он отдал ей же дополнительно 3 тысячи евро. А спустя месяц сайт биржевой платформы оказался недоступен, а лжеменеджер перестал выходить на связь. Мужчина осознал, что его обманули и решил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.