Воронежцев просят воздержаться от автомобильных поездок в Ростовскую область

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская Госавтоинспекция попросила жителей региона воздержаться от поездок по автодорогам в направлении Ростовской области, где из-за снегопада возникли заторы.

Напомним, машины почти сутки стоят в многокилометровой пробке на федеральной трассе М-4 «Дон» в соседнем регионе из-за неблагоприятных погодных условиях. Вчера, 30 марта, в 20.00 движение на участке 907-983 км перекрыли в обоих направлениях. К 8 утра 31 марта затор удалось сократить до 30 километров.

Среди застрявших в снежном плену есть и воронежцы. Они передают обстановку с места и советуются насчет путей объезда в чате трассы «Дон».

В то же время синоптики успокоили воронежцев: в наш регион ростовский снегопад не дойдет.