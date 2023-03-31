Воронежцы получили страховых выплат на 8 миллиардов рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году жители Воронежской области купили почти 1,2 млн страховок, общей стоимостью около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

По статистике, каждый четвёртый житель региона оформил ОСАГО, каждый десятый застраховал своё имущество, каждый тринадцатый - застраховался от несчастных случаев и болезней. За годворонежцы получили чуть больше 8 миллиардов рублей страховых выплат.

Напомним, с 1 апреля 2023 года прежде, чем продать человеку полис добровольного страхования, его должны будут ознакомить с ключевым информационным документом.

Это небольшая памятка с основными условиями страховки. Сейчас их выдают только при заключении договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заёмщика при оформлении кредита.

- Там должно быть чётко прописано, какие риски застрахованы, а в каких случаях возмещение не предусмотрено, какие документы понадобятся, чтобы получить выплату, и в какой срок их надо передать страховщику. Так людям будет легче понять, надо ли им покупать полис, и сравнить условия страховок у разных компаний, — рассказала Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.